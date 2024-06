Alimentation : les saisies de produits contrefaits explosent

Des noms et des logos trompeurs, chewing-gum, eau minérale, ketchup ou produit laitier, ces articles alimentaires ressemblent à des grandes marques. Ce sont, en fait, des contrefaçons. Le phénomène s’amplifie. L’an dernier, les douanes françaises ont saisi 1,15 million de produits alimentaires contrefaits, quatre fois plus que l’année précédente. Comme la saisie record à la Réunion, plus de 640 000 bouteilles de concentrés et de poudres aromatisées imitant des marques de soda. Ces aliments contrefaits n’offrent aucune garantie sur leurs ingrédients et leurs normes sanitaires, un danger potentiel pour la santé. Il n’y a aucun risque de trouver ces contrefaçons dans votre supermarché. Elles sont généralement revendues sur des sites Internet confidentiels, parfois par des vendeurs à la sauvette ou dans quelques rares magasins de déstockage. En cas de doute sur l’authenticité du produit, les clients ne doivent surtout pas le consommer. Ils peuvent saisir la répression des fraudes en effectuant un signalement sur le site Signal Conso. TF1 | Reportage E. Payro, K. Jinlack, M. Belot