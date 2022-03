Alimentation : l'inquiétude sur les prix en France

Blé, colza, mais aussi pétrole et gaz. La flambée du coût des matières premières aggravée par la guerre inquiète dans les travées du Salon de l'Agriculture. C'est ce que nous explique le président du premier producteur français de tomates. Voici ses serres presque entièrement chauffées au gaz, un gaz 33 % plus cher depuis le début de l'invasion russe. Alors forcément, le prix des barquettes de tomates va devoir augmenter. Quelques stands plus loin, même problème chez Lactalic, leader mondial des produits laitiers. Eux aussi souffrent de la flambée du gaz. Ils vont devoir augmenter le prix du lait, de combien et quand ? Trop tôt pour le dire, nous répondent-ils. Pour ce boulanger, la hausse, ça sera la semaine prochaine. Plus sept centimes la baguette tradition. La faute surtout au cours du blé. Pour le blé dur, qui sert à la fabrication des pâtes, pas d'inflation prévue pour l'instant, l'Ukraine et la Russie n'en produisent que très peu. En revanche, les deux pays représentent près de 30 % des exportations mondiales de blé tendre et d'orge. Alors les cours des céréales s'envolent. Il faut donc payer jusqu'à 20 % plus cher la nourriture des vaches et des cochons français. Les prix ne peuvent augmenter de plus de six centimes par semaine, c'est la règle. Sans aide de l’État, il y aura de la casse chez les éleveurs, prévient la filière déjà en crise depuis des mois. T F1 | Reportage T. Jarrion, Y. Hentgen