Alimentation : pourquoi le prix de l'huile de tournesol augmente

Pour fabriquer des chips, l'usine que nous avons visitée a besoin de pommes de terre. Il lui faut aussi 70 L d'huile de tournesol par heure, un liquide qui s'échange aujourd'hui à prix d'or. "En 2021, on avoisinait les 1 100 - 1 300 euros les 1 000 L. Aujourd'hui, avec ce conflit qui persiste, on est environ à 3 500 - 3 600 euros", a indiqué Julie Gérard, cofondatrice de "So Chips". À ce prix-là, l'entreprise va être obligée de vendre ses paquets plus cher, 20 centimes d'euro de hausse au minimum. Autre problème, il faut réussir à se fournir en huile. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine, premier producteur mondial, n'exporte plus une goutte. Si l'entreprise a des réserves, les stocks seront vides dans trois mois. Il faudra alors trouver d'autres ingrédients. Alimentaire, mais aussi agriculture ou cosmétique, autant de secteurs qui vont devoir d'adapter. Pour un importateur basé en Normandie, il existe bien une solution, remplacer l'huile de tournesol par d'autres types d'huile. "L'huile de tournesol a été utilisé en quantité parce qu'elle n'est pas chère. Aujourd'hui, les autres huiles qui vont être utilisées sont beaucoup plus chères. Le prix des produits cosmétiques risque de s'envoler", a expliqué Emmanuel Petiot, directeur général d'"Olvea huiles végétales". TF1 | Reportage C. Diwo, C. Adriaens Allemand