Alimentation : pourquoi les prix grimpent

Certains l’ont remarqué après leur passage en caisse, au supermarché, le prix de nombreux produits a augmenté. À chaque fois, quelques centimes d’euros en plus pour le café, les fruits, mais aussi mes céréales ou encore l’huile d’olive. Ces augmentations, c’est le résultat d’un bras de fer entre les distributeurs et les industriels qui subissent des hausses de prix sur leurs matières premières. Plus 26% pour le blé, plus 14% pour le sucre, ou encore plus 20% pour le soja. Mais il y a aussi les emballages qui ont augmenté de 10 à 20%. C’est le cas pour ce directeur d’une marque de biscuit. Il vend ses gâteaux dans des boîtes en métal venues de Chine, devenues beaucoup plus chères. Ce jeudi après-midi, il a rendez-vous avec une chaîne de supermarché pour répercuter cette hausse sur son prix de vente. À sa sortie, verdict : le prix de ses biscuits devrait bel et bien augmenter. Chaque industriel a sa stratégie. Cette représentante d’une marque de dessert ne souhaite pas, pour l’instant, modifier ses prix, malgré des matières premières plus chères. Alors, allons-nous payer plus cher tout produit dans quelques mois ? Pas si sûr, selon cet expert. La grande distribution restera très vigilante, quoi qu’il arrive. Les grandes surfaces qui se livrent une concurrence sans merci, ont aussi tout intérêt à limiter ses hausses, ce qui pourrait bénéficier aux consommateurs.