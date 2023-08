Alimentation : pourquoi les prix ne baissent pas

Certes quelques produits ont vu leurs prix baisser, mais pas assez, selon Bruno Le Maire. Pour la troisième fois en quelques mois, le ministre de l'Économie met la pression, sur les industriels et la grande distribution. "Si nous constations des marges excessives et des marges indues, je n'hésiterai ni à nommer les entreprises ni à utiliser l'arme fiscale si c'est nécessaire.", dit-il. De son côté, la grande distribution assure faire des efforts. Cette semaine, Intermarché et Carrefour s'affichent en bons élèves, avec de nouvelles baisses de prix. Environ 1 000 produits en baisse, alors qu'un hypermarché peut proposer jusqu'à 40 000 références. Les grandes marques ne sont pas les seules à ne pas jouer le jeu. Prenons pour exemple le produit "petit beurre". Ces derniers mois, le coût des matières premières qui le composent, le blé et le beurre, ont chuté, jusqu'à 30% de baisse sur un an. Pourtant, le prix de ce produit ne cesse d'augmenter en rayon. Dans les prochaines semaines, les baisses de prix devraient encore être limitées. Il faudra attendre mars 2024 et les renégociations pour observer des baisses significatives dans les rayons. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Corrieu, R. Sygula