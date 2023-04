Alimentation : pourquoi les prix vont bientôt baisser ?

L’augmentation des prix a bien été constatée depuis un an. Les biscuits, le café moulu, mais aussi l’huile de tournesol, font aujourd’hui partie des produits du quotidien, qui ont le plus augmenté. Des prix toujours plus hauts et pourtant, les matières premières sont en baisse. Comment expliquer qu'une bouteille d’huile de tournesol Fruit d'Or a augmenté de 33 % alors que le prix de l’huile a diminué de 55 % ? Même question pour un paquet de biscuits BN, qui a augmenté de 25 % alors que le blé a baissé de 40 % ? Idem pour le paquet de café moulu Carte Noire, qui a augmenté de 29 % alors que les grains ont diminué de 16 % ? Nous avons sollicité ces trois marques sans réponse, nous sommes allés dans l'usine "La biscuiterie La Mère Poulard", il y a quelques mois. L'industriel a obtenu environ dix-sept centimes de plus sur ses paquets, plus 20 %. À peine de quoi couvrir dit-il, la hausse des matières premières et de toutes ses charges. Aujourd’hui, Sébastien Pautrel, le directeur de la fonderie n’est pas du tout prêt à renégocier ses prix. Mais dans les rayons, quand les prix vont-ils baisser pour le consommateur ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, J.P. Feret