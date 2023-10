Alimentation : près de 7 300 produits rappelés en trois ans

Au rayon poissonnerie, rappel de produit, car présence de listeria dans la truite fumée. Même danger un peu plus loin, cette fois pour des quenelles. Au rayon grillade, ce sont des salés aux lentilles qui présentent un risque. Au total, quatre alertes pour un seul magasin. Rajouté à cela, un autre rappel à grande échelle, des centaines de briques de lait au goût et à l'odeur suspecte. Et vous avez l'impression d'être cernés par les alertes sanitaires. Alors y a-t-il plus de rappel qu'avant ? Assez discret sur les chiffres, réponse lapidaire du ministère de l'Agriculture. En clair, vous avez l'impression d'en voir plus qu'avant, car depuis peu, un site les recense tous. Des pages et des pages de produits impropres à la consommation. Mais tous ces rappels ne sont pas aussi dangereux les uns que les autres. Un saucisson à l'ail par exemple, est rappelé, car il ne mentionne pas les traces de lait sur son étiquette. Ce qui augmente en revanche, c'est le nombre de signalements que vous faites. Près de 150 000 en 2021, 220 000 en 2022, et déjà 210 000 cette année 2023, signe peut-être de la plus grande vigilance des consommateurs. Plus de détails dans la vidéo en-tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, P. Ninine, B. Hacala