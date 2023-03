Alimentation, produits d'hygiène : quelles hausses de prix ?

Beurre, lait, yaourt... ce sont nos produits du quotidien qui devraient augmenter de 10% en moyenne dans les prochains mois. Et au-delà pour le camembert, plus 12%, soit une vingtaine de centimes en plus. Alice, elle, a déjà changé ses habitudes. Au rayon petit-déjeuner, un distributeur que nous avons contacté nous confirme que le chocolat en poudre d'une grande marque devrait passer de quatre euros et huit centimes à quatre euros et quatre-vingt-un centimes dans les prochaines semaines, soit 73 centimes de plus. Pour une mère de famille, il est impossible de se passer des couches. Et là aussi, les prix vont s'emballer. Certains prix en revanche pourraient augmenter moins vite que d'autres. Entre janvier et février, le café, les pâtes et l'huile de tournesol n'ont pas dépassé 1% d'augmentation. Pour contenir la hausse des prix, le gouvernement promet une nouvelle mesure dans les prochains jours. Elle devrait entrer en vigueur d'ici le 15 mars. TF1 | Reportage J. Roux, E. Binet, P. Fontalba