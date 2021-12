Alimentation, produits manufacturés : des prix en hausse en 2022 ?

Jusqu'à présent, ce boulanger, dans la vidéo en tête de cet article, n'a pas augmenté le prix de ses produits. Mais cela devient de plus en plus difficile vu que l'essentiel des matières premières ont connu une hausse. En un an, le cours du blé a flambé, plus 65%. Les industriels de l'agroalimentaire ont réussi jusqu'ici à contenir cette hausse. Mais les produits dérivés ont déjà commencé à augmenter comme les pâtes. Aujourd'hui, avec la reprise économique, le prix de nombreuses matières premières comme l'huile ou le cacao augmente. On prévoit plus de 4% de hausse en janvier 2022. "Tout le monde a besoin de tout au même moment. Et avoir besoin de tout au même moment a deux effets : le premier, c'est qu'il y a pénurie, ensuite tout ce dont nous avons besoin coûte plus cher", explique Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industriels alimentaires (ANIA). Les raisons de ces hausses sont diverses. Prenons l'exemple du café. Cette année, les récoltes au Brésil ont été mauvaises à cause de la pluie, donc le café est plus rare. Ajouté à cela la hausse du prix du transport et celui des emballages, l'augmentation est inéluctable. Et puis, il y a toutes les autres augmentations : les textiles car le cours du coton a doublé, l'automobile ou l'électroménager à cause de la pénurie de semi-conducteurs et de la hausse des prix des métaux. Du coup, même si les industriels rognent sur leurs marges, l'Insee prévoit une baisse du pouvoir d'achat de 0,5% pour le début de l'année 2022. TF1 | Reportage C. Chapel, L. Kebdani, S. Roland