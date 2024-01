Alimentation : quels changements dans les rayons ?

Depuis le temps, vous connaissez la recette : même hypermarché et même produits, pendant un an, nous avons parcouru chaque mois les rayons, à la recherche de la moindre variation de prix. Avec vous, nous avons constaté, surtout des augmentations. Elles ne vous ont pas échappé. Sans surprise, en un an, pour exactement les mêmes produits, notre ticket de caisse a augmenté de presque dix euros. Sur nos quinze produits, douze ont vu leur prix grimper. Parmi eux, c'est le litre d'huile d'olive qui fait exploser l'addition. Plus 2,78 euros sur douze mois. Ce n'est pas tout, le prix des carottes et des lentilles en conserves a aussi augmenté. La plupart des produits a suivi le même calendrier. Prenons l'exemple du café, une hausse brutale en avril qui se poursuit pendant l'été, puis une baisse et une stabilisation. Mais ça reste toujours plus cher qu'au début de l'inflation. En revanche, le coût des produits d'hygiène n'a presque pas bougé. Surprise, le prix du sucre a baissé, mais des négociations sont en cours. Attendez-vous dès le mois de février à des friandises un peu plus chères. TF1 | Reportage G. Bertrand, J.P. Hequette