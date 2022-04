Alimentation : un chèque alimentaire pour contrer la hausse des prix ?

Impossible d'y échapper. Le réfrigérateur vide, il faut aller faire les courses. Et si la liste n'est pas plus longue que d'ordinaire, à la caisse, cela risque de vous coûter plus cher. C'est simple, aucun produit n'a été épargné. Un paquet de pâtes par exemple coûte en moyenne 22 centimes de plus qu'il y a un an, tout comme les steaks hachés. La farine, quant à elle, a vu son prix augmenter de 9 centimes. Et pour le beurre, c'est 10 centimes de plus. Face à toutes ces hausses, Emmanuel Macron a promis la mise en place d'un chèque alimentation. Une mesure prioritaire du quinquennat, dont peu à peu les contours se dessinent, à commencer par ceux qui pourront le toucher. Il s'agit sans doute des 8 millions de Français qui bénéficient déjà de l'aide alimentaire. Le montant du chèque, lui, n'a pas encore été dévoilé. Reste à savoir comment l'utiliser et surtout où. Le chèque a pour vocation de faciliter l'accès à des produits locaux, que les bénéficiaires souhaitent acheter en supermarché, chez un commerçant ou sur les étales d'un marché. Quant à la date à laquelle il sera mis en place, elle n'est pas connue, mais une chose est sûre, ce chèque sera l'une des premières mesures prises par le prochain gouvernement. T F1 | Reportage C. Diwo, J. Duong, S. Fortin.