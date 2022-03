Alimentation : vos astuces pour acheter moins cher

Pour économiser sur leur budget alimentation, ils sont de véritables chasseurs de bons plans. Émilie Volle, 26 ans, fait ses courses une fois par semaine. Et dans chaque rayon du supermarché, un calcul mental s’impose. Son astuce est de cumuler les promotions dans les catalogues, sur Internet et en magasin. Ainsi, elle diminue son budget course pour augmenter celui des loisirs. Émilie recycle même ses bouteilles pour obtenir un dernier bon d’achat. Résultat, pour 20 euros de courses, elle ne déboursera que 13 euros. Autre bon plan, se tourner vers des applications anti-gaspillage. Plutôt que de jeter, certains commerçants proposent de la nourriture à prix cassé. Ici, des fruits et légumes récupérés par Nelson Ichirante, 33 ans. Il a 300 euros de budget alimentaire par mois, et sans cette astuce, son panier lui aurait coûté 15 euros. D’autres préfèrent acheter en grande quantité pour réduire leur dépense. Michel Oliver, retraité, achète sa viande par colis de 4 kilos directement chez son boucher. La qualité est la même. Ainsi, chaque mois, Michel économise une vingtaine d’euros sur son budget alimentation. T F1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, F. de Juvigny