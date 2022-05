Aliments moins salés : nouvel argument de vente

Dans votre supermarché, c'est un choix auquel vous êtes de plus en plus confrontés. Jambon classique ou sa version allégée en sel. Même dilemme pour la soupe, le fromage ou les gâteaux apéritifs, ces nouvelles mentions se multiplient dans nos rayons et séduisent de plus en plus de consommateurs. Un succès dont les industriels comptent bien en profiter en modifiant leurs recettes. Quitte parfois à faire gonfler les prix. Alors comment les marques font-elles pour retirer du sel sans changer le goût de leurs produits ? Et pourquoi cette simple opération peut-elle faire flamber votre ticket de caisse ? Pour le savoir, nous sommes allés en Charente-Maritime. Adrien Geay, ostréiculteur, compte bien surfer sur cette tendance. Depuis quelques mois, il commercialise des huîtres avec 25% de sel en moins, qui sont vendues plus chères en supermarché. Comptez au moins 11,50 euros le kilo, contre 10 euros pour les huîtres classiques. Et pour cause, l'opération est plus coûteuse. D'autres industriels sont aussi confrontés à un immense défi technique. Les détails dans le reportage en en-tête. T F1 | Reportage V. Dépret, B. Chastagner.