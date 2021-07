Allaitement dans un lieu public : que dit la loi ?

Choquée, cette Australienne filme avec son portable alors que des agents de Disneyland Paris viennent de lui demander d'allaiter son bébé pour ne pas gêner les autres clients. La mère de famille, qui vit en France, a voulu garder l'anonymat. Elle nous a expliqué qu'elle ne s'est jamais sentie aussi vulnérable de sa vie. Et qu'après ce sentiment d'humiliation, elle a ressenti un profond sentiment d'injustice. Depuis samedi dernier, la direction du parc s'est excusée, mais aujourd'hui, les mamans que nos journalistes ont rencontrées étaient encore agacées. Pour rappel, la loi ne dit rien sur l'allaitement en public. Le Code pénal, lui, sanctionne "l'exhibition sexuelle à la vue d'autrui". Et cette formulation est sujette à interprétation. Aussi, la députée du Val d'Oise Fiona Lazaar veut tout clarifier et propose une loi stipulant qu'allaiter en public n'est pas une infraction. Elle nous explique qu'un certain nombre de personnes jugent qu'une poitrine est un objet sexuel. Ainsi, elle croit qu'il est utile, voire nécessaire de rappeler dans la loi que ce n'est pas le cas, y compris en faisant de la pédagogie.