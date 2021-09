Allègement des mesures sanitaires : ce qui va changer dans certains départements

Depuis presque un an, des millions d'élèves du cours préparatoire jusqu'au CM2 portent un masque en classe. Ceux qui ont la chance d'habiter dans un département où le virus circule moins, vont enfin pouvoir respirer sans entrave. C'est la principale annonce faite mercredi à l'issue du Conseil de défense sanitaire. Les écoliers des départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants n'auront plus besoin de porter le masque à partir du 4 octobre. Seuls les professeurs le garderont en classe. Aujourd'hui, cela ne concernerait qu'une quarantaine de départements. À partir de cette date, les restrictions concernant les cours de sport en intérieur pour tous les élèves de la primaire au lycée seront terminées. Et dans la cour de récréation, tous les niveaux pourront à nouveau se mélanger. Il n'y aura pas de changement en revanche pour les fermetures de classe en primaire, qui restent obligatoires dès le 1er cas positif. Le gouvernement a aussi annoncé la fin des jauges dans les établissements recevant du public. Mais pour les salles de concert et les discothèques, leur capacité d'accueil est limitée à 75%. À Dijon (Côte-d'Or), c'est un soulagement pour Vanessa le Mesnil, gérante de boîte de nuit. Elle n'attend qu'une chose : faire à nouveau salle comble. Quant au pass sanitaire, il reste en application sur tout le territoire français.