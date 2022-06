Allemagne : des mesures chocs contre une inflation historique

Le prix de l'essence est repassé sous la barre des 2 euros. Une ristourne du gouvernement pour amortir la hausse du prix de l'énergie. Moins 0,35 euro sur le litre d'essence, c'est deux fois plus qu'en France et moins 0,17 euro pour le diesel. Un Berlinois a économisé 3 euros sur son plein. Une autre mesure radicale a été prise pour soulager toute la population, un simple abonnement mensuel à 9 euros pour voyager dans tous les bus, les métros et tous les trains régionaux du pays. Il coûte 86 euros en temps normal. "D'habitude, je ne prends jamais d'abonnement. Mais là, c'est vraiment rentable. Et en plus, j'utiliserai moins ma voiture. C'est une super idée", confie une femme. Le taux d'inflation bat des records en Allemagne, soit 7,9 % en mois de mai. Dans les rayons, tout est plus cher. Le prix des tomates a bondi de 40% et la plaquette de beurre a augmenté de 0,60 euro en un an. Pour lutter contre cette inflation historique, le gouvernement versera une aide de 300 euros à tous les salariés imposables, au mois de septembre. TF1 | Reportage P. Dumortier, M. Pannetrat