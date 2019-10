Allemagne : deux morts dans une fusillade devant une synagogue et un restaurant turc

Une fusillade a fait deux morts et deux blessés graves à Halle, dans la région de Saxe-Anhalt. En ce jour de fête juive de Yom Kippour, une synagogue a été visée, puis un restaurant turc. Le suspect a été arrêté. Selon les autorités allemandes, le caractère antisémite de l'attentat ne fait aucun doute. Le parquet antiterroriste allemand s'est saisi de l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.