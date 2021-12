Allemagne : les non-vaccinés sanctionnés

Ne pas être vacciné en Allemagne, c'est désormais la garantie de perdre une grande partie de sa vie sociale. Les non-vaccinés n'ont plus le droit d'entrer dans les bars, les restaurants, les cinémas, de commerces non essentiels ou de marché de Noël. Être vacciné ou guéri du Covid est devenu le seul moyen d'échapper à ce nouveau quasi-confinement. "On a tous eu l'occasion de se faire vacciner, et même d'avoir une troisième dose. Beaucoup de personnes n'ont pas saisi cette opportunité. Je trouve ça dommage", réagit un homme. Dans un bar berlinois, nous avons rencontré des clients vaccinés, soulagés que des personnes moins bien protégées face au virus soient interdites d'entrée. "Lorsqu'on sait que tout le monde est vacciné, on peut mieux profiter, on se sent plus en sécurité", déclare une jeune femme. Le choix d'Angela Merkel et du futur chancelier Olaf Scholz est motivé par la flambée de l'épidémie sur le territoire allemand. Près de 60 000 contaminations ont été enregistrées hier, soit 10 000 de plus qu'en France. Les nouvelles restrictions ont pour but d'augmenter la vaccination dans le pays. TF1 | Reportage I. Bornacin, P. Dumortier, M. Pannetrat