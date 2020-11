Allemagne : les petits commerces restent ouverts malgré le confinement

L'Allemagne est moins touchée par l'épidémie de Covid-19 que d'autres pays européens. Voilà en partie pourquoi les commerces peuvent rester ouverts. Tania Eger, responsable de la librairie "Max-Moritz" à Baden-Baden estime que "c'est essentiel de rester ouvert, que les clients viennent sur place et qu'on puisse maintenir un contact". La chancelière allemande a aussi voulu maintenir l'activité économique juste avant Noël. Une décision inespérée pour certains. C'est le cas de Ferai Abbassi, une responsable de salon de coiffure que nos journalistes ont rencontrée à Baden-Baden. Dans la ville de Kehl, les rideaux des commerçants sont également levés et ça profite à certains frontaliers français. Acheter des produits non-nécessaires en Allemagne est pourtant interdit pour les Français. Pour accueillir ces clients, les commerçants doivent appliquer un protocole imposé par le gouvernement. Par ailleurs, même si le confinement est moins strict de ce côté du Rhin, d'autres restrictions s'appliquent pour freiner l'épidémie. Le gouvernement allemand a par exemple ordonné la fermeture des bars, des restaurants, des lieux culturels, sportifs et de loisirs pour un mois au minimum.