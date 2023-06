Allergie au pollen : pourquoi la France voit rouge

Dans les parcs et dans les allées de promenade, on croise de plus en plus de nouveaux allergiques. Et la saison des éternuements ne cesse de s'allonger. Cette année, nous avons parlé d'allergie deux mois plutôt que d'habitude. Effectivement, le réchauffement climatique est le principal facteur. Nous sommes exposés plus longtemps à un air plus chargé de pollen, qui est lui-même de plus en plus allergène. "Le soleil et également la pollution agissent sur le pollen directement pour augmenter le nombre d'allergène à sa paroi et donc causer plus de problème", explique Dr Marie-Laure Megret-Gabeaud, allergologue à Paris. La teneur de l'air en pollen de bouleau, par exemple, a bondi de 20 % en 30 ans. Nous le savons grâce à un réseau de 40 capteurs, comme celui dans le reportage en tête d'article, reparti partout en France. "Ces capteurs simulent la respiration d'un être humain. Ils aspirent de l'air. Et les particules de l'air dans les pollens viennent s'attaquer sur la petite bande cellophane", indique Gilles Olivier, ingénieur du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Ces bandes sont ensuite analysées en laboratoire. Après une observation au microscope, une autre mauvaise nouvelle est apparue. Selon Samuel Monnier, ingénieur du RNSA, "la pollution, notamment la particule fine, l'ozone, le NO2, ce sont des éléments qui viennent fragiliser la paroi du grain de pollen qui se rompt plus facilement et qui libère plus de pollen allergisant. En plus de cela, la pollution vient fragiliser les voies respiratoires des individus qui sont plus gênés par les pollens". Environ 30 % des Français souffrent déjà d'allergie et leur nombre pourrait atteindre 50 % d'ici 2050. TF1 | Reportage J. De Francqueville, O. Lêvesque, I. Rachati