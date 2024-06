Alliances, bras de fer : nouvelle journée mouvementée

Pour lancer une campagne qui s’annonce difficile, il faut un peu de courage, un toast et une tournée de selfies. Dans le Pas-de-Calais, Gabriel Attal fait campagne avec les candidats de la majorité et cible ses adversaires. Et s’il restait un doute que le Premier ministre est bien la tête d’affiche de la majorité, il est levé par un tract dévoilé ce jeudi. C’est une bataille de communication avec son meilleur ennemi Jordan Bardella, qui, lui, préfère les réseaux sociaux pour afficher son nouveau visuel. Le président du RN déjeunait aujourd’hui avec son tout nouvel allié Éric Ciotti. Il y avait au menu les tractations pour déterminer les candidats que le patron exclu du LR pourrait amener au RN. Ultime affront, Éric Ciotti publie dans la foulée une vidéo. Sur une musique de blockbuster hollywoodien, il s'assoit dans un bureau presque vide. Pourrait-il rester le patron du parti ? Il a porté l’affaire devant la justice, qui doit trancher demain. TF1 | Reportage N. Gandillot, N. Bergot