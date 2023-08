Allocation de rentrée scolaire : une revalorisation de 5%

Pour Sandrine et ses deux enfants, Manon et Pierre, c'est déjà l'heure de préparer la rentrée. Comme trois millions de familles, elle vient de recevoir l'allocation scolaire qui est de 854 euros au total, pour acheter de nouvelles fournitures. La somme versée aux familles bénéficiaires va de 398 à 434 euros par enfant, selon leur âge. C'est un peu plus que celle de l'an dernier, mais pas assez pour compenser les hausses des prix des fournitures scolaires. Alors en rayon, il faut faire des choix. À la sortie du magasin, le panier de courses est bien rempli et le ticket de caisse tout aussi chargé. "C'est très utile, ça nous aide. Ça fait 240 euros, là. On n'a pas eu à les sortir. Le reste, ça va servir à payer une partie des licences pour le sport.", dit Sandrine. Elle en profitera aussi pour renouveler la garde-robe des enfants à l'automne. Le vêtement, c'est le premier poste des dépenses pour les bénéficiaires de cette allocation, avant la cantine et les fournitures scolaires. Les familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire peuvent aussi bénéficier d'un autre coup de pouce pour la rentrée, le Pass'Sport. Il s’agit d’un chèque de 50 euros pour financer l'inscription des enfants dans un club sportif. TF1 | Reportage E. Payró, F. Moncelle, M. Kouho