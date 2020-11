Allocation d'Emmanuel Macron : les attentes des Français

Malgré les décorations qui fleurissent, la magie de Noël n'opère pas encore. À un mois de Noël, les Français sont toujours dans l'incertitude. Jusqu'où pourront-ils se déplacer ? Et à partir de quand ? En effet, avant de penser à Noël en famille, il faut d'abord s'éloigner de chez soi. Ainsi, le périmètre d'un kilomètre devrait être élargi dans un premier temps. Mais pour en finir avec l'attestation, il faudra au moins patienter jusqu'aux vacances. L'autre grande attente des Français porte sur la réouverture des commerces "non-essentiels". En effet, en période de fête, chaque jour compte. Ils pourront probablement rouvrir dès ce week-end, mais les bars et restaurants eux pourraient se contenter de la vente à emporter au moins jusqu'en janvier. Les Français espèrent avant tout reprendre une vie un peu plus normale, une vie où tous les loisirs sont à nouveau autorisés. Pour les salles de cinéma, les théâtres et musées, il faudra encore un peu patience. La réouverture est espérée juste avant les fêtes.