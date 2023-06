Allocations, arrêts maladie... la chasse aux fraudeurs

Désormais, il faudra résider au moins neuf mois par an dans l'Hexagone pour toucher une aide sociale, comme les APL, le minimum vieillesse ou les allocations familiales, par exemple. La CAF évalue le montant des fraudes à 2,8 milliards d'euros, soit autant que le budget du ministère des Affaires étrangères. Alors dès cette année 2023, les agents auront plus de moyens pour traquer, en priorité, les plus gros fraudeurs. François Rodriguez, contrôleur national spécialisé à la CAF du Var, a une suspicion sur un allocataire : "Il est à l'étranger, donc les prestations sociales qu'il reçoit de notre organisme ne semblent pas être justifiées". À partir du 1er juillet 2023, il n'y aura plus de versements d'allocations sur des comptes bancaires hors Union Européenne. Autres cibles, les centres de santé. Dès l'année 2025, chaque patient soigné dans un centre dentaire, par exemple, recevra par sms la liste des soins facturés à la Sécurité sociale. S'ils constatent un abus, les patients pourront le signaler à l'Assurance Maladie. Le gouvernement souhaite également lutter contre ceux qu'il appelle "les arrêts-maladies du lundi". Il lance un plan national pour repérer les fausses déclarations. TF1 | Reportage J. Roux, P. Geli, N. Carme