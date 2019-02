Allocations chômage : les cadres dans le viseur du gouvernement

Le gouvernement envisagerait un sérieux coup de rabot sur les allocations versées aux cinq millions de cadres dans notre pays. Deux options seraient à l'étude : la mise en place de la dégressivité pour les allocations des hauts salaires et la baisse du plafond maximal des indemnités. Ce dernier passerait de 7 700 à 5 775 euros brut par mois. Cela permettrait d'économiser un peu plus de 130 millions d'euros par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.