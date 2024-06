Allocations chômage : des retraités vont devoir rembourser

Lorsqu'elle a reçu le courrier, Isabelle, ancienne chômeuse, a dû le relire plusieurs fois avant d'y croire. Près de 10 000 euros à rembourser d'ici une semaine. Cette somme ne correspond pas à un crédit ou à un prêt qu'elle aurait contracté, non, c'est France Travail qui lui réclame. En cause, une erreur liée à un bug de transmission dans les données concernant sa retraite. En clair, on lui a d'abord expliqué qu'elle pourrait la prendre le 1er juin 2023, et que jusqu'à cette date, France Travail l'indemniserait. Sauf qu'en réalité, elle aurait dû partir à la retraite huit mois plus tôt, le 1er octobre 2022. Tout l'argent versé entre-temps correspond donc à un trop-perçu à rembourser. Le problème, c'est qu'elle ne peut même pas toucher sa pension de retraite, qui lui était normalement due. Elle n'est pas rétroactive, Isabelle se retrouve aujourd'hui dans l'impasse. Seule solution pour elle, réclamer un effacement de dette auprès de France Travail, mais sa demande vient d'être rejetée. Comme elle, plus de 2 500 anciens chômeurs, aujourd'hui retraités, sont, selon France Travail, concernés par cette situation ubuesque, liée à une erreur administrative. Sollicité, France Travail s'engage à analyser chaque dossier au cas par cas pour trouver une solution au plus vite. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Bacot, F. Moncelle