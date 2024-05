Allocations chômage : des retraités vont devoir rembourser

Voilà un dysfonctionnement peu banal dont se seraient bien passé France Travail ainsi que de nombreux anciens chômeurs retraités. Ils sont déjà près de 2 500 à devoir rembourser l'ancien Pôle emploi et il reste encore 100 000 dossiers à examiner. Ce sont des personnes qui ont touché leur allocation chômage alors qu'elles auraient dû être à la retraite. On vous explique comment. Prenons le cas réel d'un demandeur d'emploi qui a touché des droits au chômage jusqu'à son départ à la retraite à 67 ans. Et bien, des couacs de transmission de données, entre France Travail et sa caisse de retraite, ont révélé qu'il aurait dû prendre sa retraite à 65 ans, deux ans plus tôt. Il a donc perçu à tort, pendant cette période, une allocation chômage qu'il doit maintenant rembourser. Le problème, c'est qu'il ne peut même pas toucher la pension de retraite qui lui était normalement due puisqu'elle n'est pas rétroactive. Les sommes à rembourser, selon les cas, vont de 5 000 à 100 000 euros par personne. Si vous êtes concerné, France Travail doit vous envoyer un courrier. Vous avez ensuite un délai de deux mois pour contester, mais les spécialistes en droit vous conseillent plutôt de faire un recours en demandant un effacement de la dette. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Leproux, F. Moncelle, E. Jarlot