Allocution d'Emmanuel Macron : "C'est vachement technocratique"

Augmentation de 100 euros du Smic, annulation de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2.000 euros, défiscalisation des heures supplémentaires... Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures en réponse à la crise des gilets jaunes. Des annonces qui n'ont pas convaincu Gilbert Collard. "On n'a pas l'impression que Monsieur Macron a pris conscience qu'il y a tout un peuple qui souffre d'abord et avant tout d'un déficit de nos institutions démocratiques", a déclaré le député apparenté RN du Gard. "On reste dans une espèce de technocratie", a-t-il dénoncé ce lundi soir sur notre antenne.