Allocution d'Emmanuel Macron : ce qu'attendent les Français

Le président saura-t-il apaisé ? Plusieurs d’entre vous en doutent. Pour les passants, le président Emmanuel Macron va leur prendre de haut, leur dire que tout va bien aller. Pour certains, qu’il n’entend rien, et n'écoute rien. Certains l'appellent quand même à tenir bon sur les retraites. Mais beaucoup rêvent encore d’un recul. Pour certains, le sujet-là n'est pas clos. Le chef de l'État est aussi attendu sur le pouvoir d’achat. "Il y a un énorme écart entre les pauvres et les riches" lance l'homme interviewé. Une passante aimerait qu’il y ait moins d’inflation et qu’on puisse retrouver un peu plus de pouvoir d’achat. Parmi les futurs chantiers, il y a une loi sur le travail. Pour une enseignante, elle aimerait bien qu’on parle des travailleurs précaires et l'éducation. En effet, l'école devrait faire partie des sujets abordés, comme l’immigration ou l'écologie. TF1 | Reportage B. Augey, Z. Ajili, G. Delobette