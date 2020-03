Allocution d'Emmanuel Macron : ce qu'il faut retenir

Au cours de son allocution, Emmanuel Macron a mentionné une montée en puissance de l'État de plusieurs façons. Prise en charge des salaires des personnes mises en difficulté, impôts et charges reportés, garantie de 300 milliards d'euros appliquée aux prêts bancaires souscrits par les entreprises, interruption des réformes en cours... François Lenglet, notre spécialiste Économie, revient sur les mesures mentionnées par le président de la République.