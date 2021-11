Allocution d’Emmanuel Macron : l’analyse d’Adrien Gindre

Emmanuel Macron a acté le report de la réforme des retraites lors de son allocution ce mardi soir. Une allocution qui rappelle celle du 12 juillet avec les deux mêmes obstacles : la situation sanitaire et la nécessité de se concentrer sur la relance économique. "Le chef de l'Etat nous renvoie encore une fois à plus tard. Mais il le fait de manière assez précise, en nous disant qu’il faudra prendre dès 2022 des décisions claires : repousser l'âge légal de départ à la retraite et supprimer les régimes spéciaux. Ce qui va donc nous mener vers un nouveau mandat", analyse Adrien Gindre. Cette allocution "était ce soir aussi les bases d'un futur projet présidentiel et les bases d'un bilan. Le président de la République a énormément parlé de tout ce qui a été fait pendant ce quinquennat pour les jeunes, sur le pouvoir d'achat, les impôts, la formation", souligne le chef du service politique de TF1. "Tout cela nous fait penser à un début de campagne. Certes, c'était une des dernières allocutions du président Macron, mais peut-être déjà l'un des premiers discours du candidat Macron. On est à 152 jours du premier tour de la présidentielle, ça va aller très vite désormais", conclut-il.