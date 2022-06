Allocution d'Emmanuel Macron : le chef de l'État "prend acte" du choix des Français

Emmanuel Macron entame son allocution solennelle. "Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair", rappelle-t-il. "Les divisions profondes et les fractures qui traversent notre pays se reflètent dans la composition de la nouvelle Assemblée. Ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'Assemblée nationale. Toutefois, aucune force politique ne peut faire les lois seule." "J'entends et suis décidé à prendre en charge la volonté de changement que le pays a exprimé", poursuit Emmanuel Macron, qui indique qu'un gouvernement d'union nationale n'est "à ses yeux pas justifié". Mais "il est possible de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir", insiste le chef de l'État, qui veut "sortir des querelles et des postures politiciennes et bâtir des compromis par le dialogue". "Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, dans une volonté d'union et d'action pour la nation qui concernent toutes les forces politiques", insiste Emmanuel Macron. "Pour cela, il faudra clarifier la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action ? S'engager à voter seulement certains textes ? Il convient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller." Retrouvez l'intégralité de cette allocution dans la vidéo en tête de cet article.