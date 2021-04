Allocution d’Emmanuel Macron : les attentes des Français

Après plus d'un an de crise sanitaire et de restriction, beaucoup de Français pensent sans doute aux vacances, des envies d'ailleurs et de convivialité. Mais pas seulement, car à quelques minutes de l'allocution présidentielle, ils sont aussi dans l'attente d'un horizon et de perspective. "Tout le monde espère que ça ne soit pas un total confinement comme on a eu l'année dernière. Ce serait trop dur", confie une mère de famille. "Moi, ce qui me pèse, c'est de ne pas pouvoir me projeter", s'exprime un senior. Et s'il faut pour se projeter en passer désormais par la fermeture des écoles, il semblerait qu'ils sont prêts à sacrifier une exception française. "Je pense que c'est inévitable, la fermeture des écoles. Surtout actuellement", selon un jeune homme. "C'est une nécessité. Il faut bien essayer quelque chose. J'aurais mes enfants à la maison et on vivra un deuxième confinement avec eux", réagit une autre maman. Fermeture des écoles et restriction des déplacements, là encore, les Français semblent résignés à rester chez eux, si nécessaire. "On devrait interdire les gens de voyager pendant une période seulement pour éviter la propagation du virus", estime un autre senior. "Au quotidien, ça ne changera rien. Et les week-ends, on est déjà habitué à rester là, donc on continuera", confie une femme.