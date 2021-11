Allocution d’Emmanuel Macron : les attentes des Français

Quatre mois après sa dernière allocution, les Français ce mardi soir sont de nouveau dans l'attente des décisions présidentielles. "Si on me dit, l'intérêt du plus grand nombre serait d'avoir une troisième dose, allons-y", dit un homme. Une troisième dose pour les plus de 65 ans qui serait liée à la validité du pass sanitaire. Voilà ce qui pourrait être annoncé ce soir. Les Français se trouvent entre fatalisme et contestation à l'idée de l'extension d'une telle mesure à l'ensemble de la population. "J'ai fait les deux doses, je trouve ça largement suffisant. Je ne suis pas sûre d'accepter de faire la troisième quitte à perdre mon pass sanitaire", lâche une jeune femme. "Moi, je suis pour ! Déjà pour d'avoir plus de liberté", dit un homme. Un rappel vaccinal supplémentaire pour faire face à une éventuelle cinquième vague au moment où l'on constate un rebond de l'épidémie et un relâchement dans le comportement des Français. "On ne fait plus très attention comme au début de la pandémie", reconnaît un homme. De quoi s'attendre peut-être un nouveau tour de vis concernant le contrôle des pass sanitaire, malgré une certaine lassitude constatée chez nos compatriotes. Les Français s'apprêtent tout de même à passer leur deuxième hiver sous covid. Emmanuel Macron devrait par ailleurs parler aussi des retraites, de l'emploi, du nucléaire et de l'Europe.