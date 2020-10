Allocution d’Emmanuel Macron : les Français entre inquiétudes et interrogations

Pour la cinquième fois depuis le début de l'épidémie, Emmanuel Macron va prononcer une allocution depuis l'Élysée. Une forme solennelle choisie parce que les décisions annoncées vont changer à nouveau notre vie quotidienne. S'agira-t-il d'un reconfinement national ? Les commerces, les bureaux, les usines vont-ils rester ouverts ? Combien de temps ces nouvelles restrictions vont-elles durer ? L'une de nos équipes est allée recueillir vos questions et vos inquiétudes à Paris et à Marseille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.