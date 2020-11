Allocution d'Emmanuel Macron : les principales annonces à retenir

L'intervention d'Emmanuel Macron était l'annonce attendue d'un déconfinement progressif dont la première étape débutera ce samedi 28 novembre. On pourra se déplacer plus loin, jusqu'à vingt kilomètres et pendant trois heures pour une activité extérieure. Tous les commerces vont rouvrir, à l'exception des bars et restaurants. Dans les lieux de culte, les cérémonies sont de nouveau autorisées avec trente personnes au maximal. Et pour se déplacer, l'attestation reste obligatoire jusqu'au 15 décembre. C'est également à partir de ce 15 décembre que commencera la deuxième étape, si le nombre de contaminations reste inférieur à cinq mille par jour. La réouverture des musées, théâtres et cinémas est prévue. Le confinement sera levé et remplacé par un couvre-feu à partir de 21h. Et comme en octobre dernier, tout déplacement devra être justifié. Exceptionnellement, il n'y aura pas de couvre-feu pour le réveillon de Noël et pour le Nouvel An. Enfin, la troisième et dernière étape se fera à compter du 20 janvier. Les salles de sport, cafés et restaurants pourront rouvrir. Quant à la vaccination contre le coronavirus, elle pourrait démarrer en cette fin d'année 2020 et ne sera pas obligatoire.