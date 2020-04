Allocution d'Emmanuel Macron : les principales mesures

La fin du confinement est désormais fixée pour le 11 mai. À partir de cette date, le port du masque sera généralisé sans être obligatoire et il y aura également plus de tests. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées rouvriront progressivement. Les lieux accueillant du public comme les bars, les restaurants, cinémas, ainsi que les frontières avec les pays non-européens resteront fermés. Emmanuel Macron souhaite également que les proches des malades en fin de vie puissent leur rendre visite dans les hôpitaux et les Ehpad.