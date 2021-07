Allocution d’Emmanuel Macron : l’essentiel des annonces

Ils n'auront plus le choix. D'ici le 15 septembre, les personnels soignants et non soignants des hôpitaux et des cliniques devront se faire vacciner sous peine de sanctions. "Comme ils sont en première loge avec quand même des personnes assez vulnérables, je pense que c'est quand même une très bonne idée pour les soignants", affirme une femme. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé l'administration d'une troisième dose dès septembre pour les plus fragiles et ceux déjà vaccinés en début d'année. Les annonces concernent également le pass sanitaire. Sans surprise, il va être étendu en deux temps, dès le 21 juillet aux lieux de loisirs, les festivals, les parcs d'attractions et les cinémas. Début août, il faudrait être vacciné ou testé pour entrer dans les restaurants, les cafés. Mais également dans les hôpitaux, les maisons de retraite et dans les transports : l'avion ou le train. "Le pass sanitaire devient obligatoire pour tout ce qui est cinéma, café. Tout ça, c'est sûr que je vais être obligé de le faire donc même si je n'ai pas forcément envie", affirme un jeune homme. Là encore, l'objectif est clair : inciter les Français à se faire vacciner et à ne pas multiplier les tests de confort. Dès cet automne, les PCR seront payants sauf prescription médicale. Enfin, le président n'écarte pas des mesures localisées. Si dans les départements, le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants alors les préfets pourront par exemple rendre de nouveau obligatoire le port du masque. À la Martinique et à la Réunion, ces restrictions sont déjà une réalité. Le couvre-feu sera rétabli dès ce mardi.