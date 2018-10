Allocution du président de la République : "Il n'y a pas de changement de cap"

Au soir du remaniement, Emmanuel Macron s'est présenté face aux Français au cours d'une allocution enregistrée à l'Elysée, ce mardi 16 octobre. Le président de la République est notamment revenu sur la recomposition du gouvernement "Philippe III" dévoilé quelques heures plus tôt et a tenu à assurer qu'il "n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap politique". "Ce que je demande au nouveau gouvernement c'est de continuer les transformations dont ce pays a besoin, et que nous reprenions pleinement la maitrise de notre destin. Cela ne se fera pas un jour, mais il n'y a aucune facilité", a prévenu le chef de l'Etat dans un discours au cours duquel il a également évoqué la montée des nationalismes "presque partout en Europe".