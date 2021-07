Allongement du congé paternité : qu'en pensent les pères ?

L'accouchement est prévu dès demain. Alexandre Verots fera partie des premiers pères à bénéficier d'un congé paternité de 28 jours pour la naissance de sa fille, et il s'en réjouit. Une joie aussi pour la mère, dans une période qui peut être bouleversante et difficile à gérer seule. Mais cet allongement du congé paternité n'a pas toujours été très clair. Voici la nouvelle règle : à la naissance du bébé, le père bénéficie de trois jours de repos. À cela s'ajoutent quatre jours de congé paternité obligatoires. Les 21 restants peuvent être posés dans les six mois suivant l'accouchement. Au total, 28 jours contre 14 auparavant. Mais ce n'est toujours pas assez pour certains. Prendre un congé paternité n'est pourtant pas évident pour tout le monde. Beaucoup ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler plusieurs jours. En France, 30% des jeunes pères n'utilisent pas du tout leur congé de paternité.