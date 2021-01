Alpes-de-Haute-Provence : des températures très, très en dessous des normales de saison

Réveil glacial dans les Alpes-de-Haute-Provence. La nuit a été très fraîche. La citadelle perchée de Sisteron n'a pas l'habitude. Cela faisait six ans qu'il n'avait pas fait aussi froid ici. Dans un village un peu plus loin, la neige tombée il y a quelques jours ne fond pas. L'hiver est bien là avec -4°C ce matin. À 1 200 mètres d'altitude, dans la vallée de l'Ubaye, la traite a été aussi glacée ce jeudi. Thibault Rougon, éleveur de vaches Tarine, a démarré sa journée avec -18°C sur son exploitation à Barcelonnette. "Il faut bien s'habiller. Et le matin, c'est vrai qu'on n'a pas très envie de sortir. Mais bon, je crois qu'on y est. Après on a l'habitude, on fait avec", confie-t-il. Ce froid sec n'a pas découragé certains randonneurs. "Nous, ça ne nous dérange pas. De toute façon à Barcelonnette, il fait toujours soleil. Même s'il fait froid, on a du soleil, on peut quand même sortir tous les jours", nous explique-t-on. Il a fait -3°C à la sortie de l'école. Les parents attendent les enfants bien couverts. "Des sous-collants, les tenues de ski... même nous, on est équipé en dessous aussi. Double couche un peu partout. Et puis dès qu'on arrive à la maison, on fait une boisson chaude pour se réchauffer. On hâte !", explique une mère de famille.