Alpes du Sud : où est passée la neige ?

Pour Stéphane Azzola, moniteur de ski, l'inquiétude grandit. "Je regarde mon application météo et je constate qu'on aura un grand soleil et toujours un flux de nord pendant les quinze prochains jours", déclare-t-il. Pas un flocon de neige à l'horizon. Et depuis le début de la saison, ce n'est pas non plus très folichon. "Année sèche. On a eu un déficit de neige incroyable cette année. Pendant les vacances de Noël, juste avant, on prend 22 cm. Et ensuite, deux fois dix. Ça fait 20 ans que je suis à Risoul, c'est la première fois que je mets les pieds sur l'herbe risouline", raconte Stéphane. Heureusement, dans cette station située à 1 850 m d'altitude et exposée face nord, le manque de neige naturelle est compensé par les canons et le travail des dameurs. À quatre jours du début des vacances scolaires, l'heure n'est donc pas encore au désespoir. "Cette situation est synonyme d'absence de précipitations mais également de froid qui, pour nous, est un élément important", explique Stéphane Poudevigne, directeur du site. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot