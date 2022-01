Alpes-Maritimes : les paysages lunaires du plateau de Caussols

Nous pourrions être dans les steppes de Mongolie, comme dans une station spatiale posée sur une planète lointaine. Ici, le relief est lunaire, les grands espaces presque vertigineux. Ce haut plateau à 1 300 mètres d'altitude, un peu plus près des étoiles, accueille un observatoire astronomique et son étrange maison-bulle. Le ciel est dégagé plus 300 jours par an. Alors, une quinzaine de chercheurs se relaient nuit et jour pour faire leurs expériences. Ces coupoles abritent un laser. La tête dans la Lune, les pieds sur Terre, Jean-Luc Armandi arpente le plateau depuis 70 ans. Il en connaît toutes les pierres et tous les secrets. La grotte aurait été aménagée en chapelle par un berger à la fin du XIXème siècle. Les pèlerins et les promeneurs y déposent encore aujourd'hui de l'eau bénite ou des photos pour recevoir la protection de Notre-Dame de Calern. Un peu plus bas, dans la plaine, ces pur-sangs arabes s'entraînent à la course d'endurance. Si cet entraîneur a installé son écurie ici, c'est que Caussols est parfaitement adapté à l'entraînement de ces chevaux. Les sportifs aiment ce plateau en hiver pour son air vivifiant, mais aussi pour son ambiance apaisée. Une vie dont l'équilibre fragile peut être menacé. Calme l'hiver, le site est très fréquenté l'été. Dénalie Bourgès est là pour le protéger. Ce sont aussi ces cratères, les dolines couvertes de neige aujourd'hui qui donnent au plateau sa richesse exceptionnelle. En hiver, les températures descendent bien au-dessous de zéro, mais le temps est le plus souvent très clair. La période idéale pour découvrir le plateau de Calern. T F1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde