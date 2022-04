Alpes-Maritimes : vers une sécheresse historique

Ce lac est presque à sec. Le niveau de l'eau a baissé de six mètres. Du jamais-vu depuis sa création il y a trente ans. À quelques kilomètres, c'est le débit du fleuve, le Var, qui inquiète les scientifiques. Cet éleveur en subit déjà les conséquences. Il donne deux fois plus de foins à ses bêtes et a dû les descendre au village. La préfecture a placé certaines zones des Alpes-Maritimes en alerte sécheresse. Les particuliers comme les municipalités doivent réduire leur consommation d'eau. Dans toute la région, les feux de forêt se multiplient déjà bien plus tôt que les autres années. 45 ha brûlés à Barcelonnette fin mars, 90 ha à La Rochette ce week-end. Les pompiers sont en alerte. À cette époque de l'année, d'habitude, les nappes phréatiques se rechargent grâce à la fonte des neiges, mais il a très peu neigé cette année. TF1 | Reportage A. Flieller - D. Laborde