Alpes : deux personnes ont été retrouvées mortes et un pompier est porté disparu

Une partie des Alpes est en proie aux inondations et aux coulées de boue et de neige. Deux personnes ont été retrouvées mortes en Isère et en Savoie, et un pompier volontaire est porté disparu. Il a été emporté alors qu'il tentait de secourir deux automobilistes pris aux pièges de la brusque montée des eaux. D'importants moyens sont mobilisés pour tenter de le retrouver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 04 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.