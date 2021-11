Alpinistes disparus en Himalaya : la France envoie des secours vendredi

Une semaine après la disparition des trois alpinistes, quatorze secouristes français s’apprêtent à se rendre au Népal pour tenter de retrouver les corps de Gabriel Miloche, Louis Pachoud et leur entraîneur, Thomas Arfi. Dans cette opération, organisée avec le Quai d’Orsay, les secouristes du peloton de gendarmerie de haute-montagne seront accompagnés d’un médecin, d’un expert en identification et d’un chien renifleur. Sur place, le reste de l’équipe des trois disparus vient d’apprendre la nouvelle. Pour Stéphane Benoist, chef d’expédition, “C’est un soulagement énorme pour nous. ça va nous permettre de quitter le Népal, quand même, l’esprit plus libre. Le fait qu’ils retrouvent les corps, savoir comment ils sont reliés entre eux, ça pourra nous donner des éléments pour notre propre enquête. Parce que pour nous, c’est important d’essayer de comprendre les circonstances de l’accident les plus précisément possible”. En hélicoptère, les secouristes népalais ont longuement recherché les trois hommes très expérimentés. Seuls une tente et du matériel d'escalade ont été localisés. Faute de progrès, les recherches sont pour le moment suspendues. Après une période d'acclimatation, les gendarmes français resteront huit à neuf jours sur le site.