Alsace : fermeture d'une brasserie historique

Depuis ce mardi matin, l'usine est à l'arrêt. Les salariés de la Brasserie de l'Espérance ont réagi à l'annonce de la fermeture. Pour Heineken, le site n'est pas assez rentable et trop enclavé en centre-ville. Pour les salariés, la nouvelle est difficile à digérer. Pendant plus de deux siècles, Schiltigheim (Bas-Rhin) a vécu au rythme des brasseries. Ici, les cheminées sont plus nombreuses que les clochers. Un passé désormais révolu, car les sites autrefois florissants se sont transformés en friches industrielles ou en programmes immobiliers. Autant de regrets pour des habitants déçus : "on se demande ce que ça devenir, est-ce qu'il y aura un repreneur ?". Pour la maire de la commune, il n'est pas question de le site se transforme en projet immobilier à grande envergure. Il est vrai que douze hectares en centre-ville peuvent susciter des convoitises, mais l'élue écologiste préfère mettre l'accent sur de futurs emplois. La direction de Heineken France se donne trois ans pour fermer la brasserie. Des reclassements sont prévus au sein des deux derniers établissements du groupe. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings