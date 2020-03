Alsace : l’hôpital de Sélestat rouvre son service de réanimation

Depuis lundi, les arrivées de patients suspectés Covid-19 sont ininterrompues à l'hôpital de Sélestat. En quelques jours, quatre services d'hospitalisation ont été ouverts. Au total, 120 lits, tous occupés. Fermé en 2016, le service de réanimation a dû rouvrir en urgence pour prendre en charge les cas les plus graves. Par chance, le matériel est toujours là. Les médecins retraités sont revenus spontanément pour soulager le service. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.