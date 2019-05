Alsace : trois personnes se noient dans le Rhin

Un canot pneumatique a chaviré en fin de matinée de ce 30 mai 2019 dans un endroit du Rhin qui était non canalisé. Un adulte et un enfant s'étaient noyées. Des personnes qui assistaient au drame se sont jetées à l'eau pour porter secours aux occupants du bateau, mais l'une d'entre elles s'est également noyé. Les opérations de secours vont se poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.