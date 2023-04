Alta Murgia : dans les steppes sauvages italiennes

On l'appelle le cœur de pierre des Pouilles, l'Alta Murgia. Une succession de plaines, les steppes italiennes. À première vue hostile, elles renferment des trésors de géologie et d'architecture. Alma Palmirotta, responsable d'ASD Circolo Ippico Solinio Country Club, fait parcourir la région à cheval. Sous sa selle, une race rustique, le murgese, adapté pour fouler ces chemins rocailleux. Après avoir traversé une quinzaine de kilomètres de plaine qui se ressemble, nous découvrons avec les cavaliers, un étonnant changement de relief. Le Pulo di Altamura, un affaissement dans le calcaire, avec 90 mètres de profondeur et près de deux kilomètres de circonférence. L'histoire d'Alta Murgia se lit dans ces sédiments. À 20 kilomètres de-là, la carrière de Pontrelli est encore plus surprenante. En 1999, deux géologues explorent cette carrière en quête de pétrole et trouvent bien mieux, l'une des plus fortes concentrations d'empreintes de dinosaures au monde. Marco Petruzzeli, géologue et paléontologue, a étudié presque chacune des 25 000 traces de pas. Elles appartiennent à des dinosaures herbivores, des nodosaurus et des hadrosauridés. Ils y pâturaient il y a 85 millions d'années. Lire les empreintes d'un dinosaure encore aujourd'hui est un petit miracle dû aux propriétés de la vase de l'époque qui figeaient très rapidement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval, V. Brossard